Deputeti i Partisë Socialiste, Bledi Çuçi, i ka dhënë ndihmën e shpejtë një tifozeje pranë stadiumit Air Albania, ku Kombëtarja shqiptare po zhvillon ndeshjen me Anglinë.
Burime bëjnë me dije se tifozja kishte rënë në gjendje pa ndjenja, ndërkohë që i ka shkuar në ndihmë Çuçi.
Kujtojmë se ndeshja e sotme e Kombëtares shqiptare me Anglinë zhvillohet për eleminatoret e Botërorit 2026.
Anglia e ka siguruar me kohë kualifikimin në Botëror, ndërkohë që Kombëtarja shqiptare arriti të kualifikohej në Play-Off, pas fitores së arritur në ndeshjen me Andorrën.
