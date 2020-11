Të paktën tre persona janë arrestuar mbremjen e së martës pas përplasjve që u krijuan mes policisisë dhe njerëzve me ngjyrë përpara Shtëpisë së Bardhë. Pikërisht në natën e zgjedhjeve përpara Shtëpisë së Bardhë janë mbledhur qindra njerëz me ngjyrë ku dhe janë përplasur me mbështetësit e Trump.

Sipas mediave të huaja policët luftuan për të mbajtur nën kontroll turmat por më vonë u tërhoqën nga ‘Black Lives Matter’ ndërsa grupi i protestuesve u rrit. Siç shihet nga pamjet e punlikuar nga mediat e huaja një mbështetës i Trump goditet nga protestuesit e si pasojë këto të fundit janë arrestuar.

Protestuesit kanë thënë se do të vazhdojnë të shkaktojnë trazira për javë të tëra nëse Trump rizgjedhet. Garda Kombëtare u aktivizua në 16 shtete, por shumë qytete të tjera panë protesta të nënshtruara. Grupet e ndryshme të protestuesve filluan të mblidheshin para Shtëpisë së Bardhë nga e marta pasdite.

