Ka shkuar në 167 numri i personave të vdekur nga aksidenti ajror në Korenë e Jugut.

Numri është konfirmuar nga Agjencia Kombëtare e Zjarrfikësve, raporton BBC.

Avioni doli nga pista teksa po ulej dhe u përplas me një mur në aeroport duke shpërthyer në flakë.

Fluturimi nga kryeqyteti i Tajlandës Bangkok kishte 181 persona në bord.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8

— BNO News (@BNONews) December 29, 2024