Protesta në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” ka shënuar një tjetër rënie drastike, në ditën e 71-të të saj në bulevardin para kryeministrisë.
Numri i pjesëmarrësve që vihet re sot është më i ulëti i javëve të fundit.
Protestuesit janë mbledhur si gjithnjë në Sheshin Skënderbej, për të vijuar më pas para Kryeministrisë.
Nga pamjet video me dron vihet re braktisja e tubimit në ditën e 71-të.
Ashtu si çdo ditë, protestuesit marshuan nga sheshi “Skënderbej” drejt Kryeministrisë.
Në podiumin e ngritur përpara godinës, ata filluan fjalimet e tyre, ku kërkuan dorëheqjen e qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama.
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