Një tjetër moment i sikletshëm i Joe Biden është kapur nga kamerat gjatë pritjes së ish-të burgosurve amerikanë në Rusi , pas lirimit dhe riatdhesimit të tyre.

Presidenti i SHBA-së dhe nënpresidentja Kamala Harris ishin në aeroport për pritjen. Pasi ish të burgosurit zbritën nga avioni, Biden shkoi në avion dhe hipi.

Duket se ai qëndroi brenda avionit për rreth dy minuta, pa bërë asgjë Kamala Harris apo njerëzit e Shërbimit Sekret.

Përfundimisht ai zbriti dhe shkoi te Kamala Harris me të cilin patën një bisedë të shkurtër.

Biden walked onto the plane after the prisoners got off

Did he think he was being exchanged to Russia?? pic.twitter.com/37GkBCT21s

— Jack Poso (@JackPosobiec) August 2, 2024