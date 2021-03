Sali Berisha ka postuar videon kur Luçiano Boçi me badigardin e tij sulmojnë Gjergj Lucën.

Ai thotë se Boçi ka reaguar si burrë, ndërsa ka kërcënuar biznesmenin se do të ndëshkohet pas 25 prillit.

“Video qe deshmon se si i versulet dhe sulmon narkobanditi i Edvinit Luca si qen i terbuar ish deputetin Luçiano Boçi!

Duke shprehur solidaritetin tim me te plote kandidatit per deputet Boçi per mbrojtjen dinjitoze dhe burrerore ndaj agresorit, eshte rasti ti themi ketij mercenari se pas 25 prillit padroni yt ja mbath per Beograd, kurse ti do ndeshkohesh per vepren e rende penale te krimit te rende elektoral! sb”, shkruan Berisha.