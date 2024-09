Makina tip “Benz” me drejtues 44-vjeçarin me iniciale G.M. ka përplasur këmbësoren, 53-vjeçaren me iniciale E.B., e cila është transportuar në spital dhe është nën kujdesin e mjekëve.

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Pogradec, për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.

Ndërkaq, grupi hetimor është në vendngjarje, ku vijon punën për të përcaktuar shkakun e aksidentit.

/a.r