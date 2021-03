Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha është nisur sot drejt Fierit. Një ditë më parë kryedemokrati e anuloi vizitën në Fier për shkak të ndarjes nga jetë të deputetit socialist Bashkim Fino.

Rrugës për në Fier, Basha është ndalur për të përshëndetur mbështetësit e tij që kishin dalë tek rrethrrotullimi i Kolonjës.

Pritje e tillë kreut të demokratëve i është bërë edhe në qytete të tjera të vendit, ndërsa nuk kanë munguar thirrjet për “fitore” dhe “Rama ik”.

‘Edi Rama ka mbaru, ka mbaru, ka mbaru’ janë disa nga thirrjet që dëgjohen nga qytetarët.

Qytetarët me dy gishtat lart, kanë pritur Bashën me flamuj të Partisë Demokratike. Boritë e makinave dëgjohen gjatë gjithë kohës, ndërkohë që kryetari i PD-së u prit me lule, të cilat iu dhanë nga një vajzë e vogël.

