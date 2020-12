Ka nisur menjëherë me gol ndeshja mes Milanit dhe Parmës në “San Siro”. Por ndryshe nga cfarë mund të pritej është skuadra mike ajo e cila ka kaluar në avantazh duke shokuar vendasit. Hernani ka arritur të finalizojë një aksion që ka nisur nga këmbët e Zhervinjos për t’i dhënë avantazhin Parmës. Me shifra 1-0 është mbyllur edhe pjesa e pare në Milano.

Milani ishte i pafat në pjesën e pare ku goditi dy here shtyllën dhe një gol i shënuar ju anullua me VAR. Si të mos mjaftonte kjo me fillimin e pjesës së dyte është sërish parama që shënon në rastin e dytë që krijon në portën e Donarumës. Këtë here autori i golit është Kurtic.