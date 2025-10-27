Zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, mori pjesë në takimin e përvitshëm të Nivelit të Lartë të Ministrave të Energjisë së Europës Qendrore dhe Juglindore, që u zhvillua në Bukuresht, nën drejtimin e Komisionerit Europian për Energjinë, Dan Jorgensen.
Në këtë forum, ministrat e vendeve pjesëmarrëse raportuan mbi situatën energjetike në rajonet e tyre, përgatitjet për dimrin 2025–2026 dhe sfidat që lidhen me sigurinë energjetike në kushtet e kërcënimeve që vijnë nga përdorimi i gazit rus.
Në fjalën e saj, Balluku theksoi një arritje të rëndësishme për Shqipërinë gjatë këtij viti. “Bazuar në strategjinë kombëtare për diversifikimin, për herë të parë raporti 8-mujor për 2025 tregon se kemi arritur të krijojmë 10% të kapaciteteve gjeneruese nga burimet diellore, duke e çuar raportin total të prodhimit të brendshëm në 90% hidro dhe 10% energji diellore”, u shpreh Balluku.
Ajo nënvizoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit rajonal, duke zbuluar një iniciativë të re për krijimin e një “boshti energjetik” mes Shqipërisë, Rumanisë, Maqedonisë së Veriut, Bullgarisë dhe Italisë, që synon forcimin e lidhjeve energjetike dhe garantimin e furnizimit të qëndrueshëm për të gjithë rajonin.
“Bashkëpunimi i gjerë rajonal ka treguar se është dhe do të mbetet baza e një suksesi të garantuar për sigurinë energjetike europiane”, theksoi ministrja pas takimit.
Në Bukuresht, Balluku zhvilloi takime dypalëshe me disa homologë europianë, përfshirë ministrin rumun të Energjisë, me të cilin u diskutua konkretisht për projektin e përbashkët rajonal.
