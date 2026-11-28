Kreu i Grupit të PS-së, Taulant Balla, ka publikuar pamjet nga incidenti ku mbetet i plagosur një efektiv policie. Deputeti socialist ka shpërndarë në rrjetet e tij sociale rastin kur një polic mbetet i plagosur si pasojë e përplasjes me protestuesit.
Balla thekson, në kuadër të protestës kombëtare, se Shqipëria është i vetmi vend ku, gjatë demonstratave, numri i të lënduarve anon më tepër nga radhët e Policisë së Shtetit sesa nga ato të protestuesve, një rast unik ky për socialistin.
Sipas Ballës, protestuesit ankohen për dhunë nga policët, por faktet flasin ndryshe, duke i akuzuar ata se janë dhunuesit e vërtetë në shesh.
Postimi i Ballës:
“Një tjetër punonjës policie i plagosur në krye të detyrës. Shqipëria është i vetmi vend ku gjatë protestave ka më shumë të lënduar nga Policia sesa protestues.
Pastaj ankohen për dhunë nga Policia.”
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