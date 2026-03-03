Ky është momenti mahnitës kur një pilote amerikane bërtet “Jam mirë” ndaj banorëve vendas pasi u ul me emergjencë në shkretëtirën e Kuvajtit.
Gjashtë anëtarë të Forcave Ajrore të SHBA-së mbijetuan pasi u hodhën me parashutë pas një incidenti të gabuar “zjarri miqësor” gjatë një sulmi ajror iranian, tha ushtria amerikane.
Një burrë u afrua nga një grup vendasish të armatosur me AK-47, të cilët menduan se ai ishte një pilot iranian i rrëzuar, thuhet për shkak të ngjyrës së parashutës së tij.
Ai shihet duke u dorëzuar, ndërsa një vendas mban lart një tub metalik. Një tjetër u fotografua me një dorë të dëmtuar rëndë përpara se të vendosej në bagazhin e një makine dhe të dërgohej në vend të sigurt.
Kuvajtianët debatojnë se çfarë të bëjnë me të, përpara se njëri të thotë: “Ai është amerikan, lëreni”.
Një anëtare femër e ekuipazhit të një F-15 shihet duke qëndruar e vetme në shkretëtirën e Kuvajtit, ndërsa një burrë i afrohet.
Ajo fshin rërën nga uniforma e saj, por duket e padëmtuar. Burri e pyet: “Je mirë? Vërtet? Ke nevojë për diçka?”. Ajo përgjigjet: “Jo, jam mirë.” Ai i përgjigjet: “Nuk ka problem, je e sigurt, je e sigurt… Gjithçka në rregull, pa problem”. “Faleminderit që na ndihmuat.”
Të gjashtë anëtarët e ekuipazhit u hodhën në mënyrë të sigurt nga avionët F-15E Strike Eagle, të cilët mund të arrijnë shpejtësi gati 2,000 milje në orë, dhe ishin në gjendje të qëndrueshme pasi u rikuperuan, sipas SHBA-ve.
Një sulm nga avionë, raketa dhe dronë iranianë ishte në zhvillim në momentin kur avionët u rrëzuan. Televizioni shtetëror iranian pretendoi se Irani kishte shënjestruar një nga avionët amerikanë që u rrëzuan në Kuvajt, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Shpërthime dëgjoheshin ndërsa një nga avionët binte nga qielli në flakë, tha dëshmitari Ahmed al-Asar, i cili nxitoi në vendngjarje me rreth një duzinë të tjerësh ndërsa një pilot zbriste me parashutë.
Al-Asar fillimisht mendoi se ishte një pilot iranian, por e kuptoi se ishte amerikan para se ekipet e shpëtimit ta largonin.
Raportohet se pilotët amerikanë mbajnë mesazhe të shtypura në gjuhët lokale që ofrojnë shpërblim nëse kthehen te forcat mike.
Një prej mesazheve thoshte: “Unë jam amerikan dhe nuk flas arabisht/turqisht/persisht/kurdisht. Nuk do t’ju bëj asnjë dëm. Miku im, ju lutem më siguroni ushqim, ujë, strehim, veshje dhe një mjek”.
“Gjithashtu, më ndihmoni të arrij te forcat amerikane ose ato të vendeve të tjera mike. Kur t’ua jepni emrin tim dhe këtë numër autoriteteve amerikane, do të shpërbleheni për ndihmën tuaj.”
