Shkëndijat e para të Milanit, me Ibrahimovic e Meite ishin thjesht flakë kashte, pasi Atalanta mori në dorë lojën dhe arri të shënonte në minutën e 26-të me anë të Cristian Romero, i cili me kokë pranë portës nuk fali dhe e çoi topin në rrjetë.