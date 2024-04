Hikmet Mino, sot është 73 vjeç dhe prej më shumë se 52 vitesh punon drurin kryesisht në prodhimin e vozave si për pijet alkoolike ashtu edhe për bulmet. Jo vetëm në Këlcyrë ku zhvillon prej 5 dekadash këtë zanat, por thuajse në të gjithë Shqipërinë e njohin, edhe për faktin që Hikmeti është ndër të fundit që vijon ende bën vozat e drurit në vendin tonë.

Një zanat i nisur që herët me mjete primitive për t’u kthyer më pas në një pasion. Aq shumë u dashurua me këtë profesion, sa disa herë ka refuzuar emigrimin dhe në Shtetet e Bashkuara

Sipas tij profesioni të bën edhe me shokë dhe miq të mirë. Me keqardhje ustai i drurit, tregon se edhe ne këtë moshë nuk mund të pushojë asnjë minutë nga kërkesat që ka, pasi rinia nuk i preferon më këto zanate edhe pse ai sërish vetëofrohet për të mësuar këdo që do të ketë interes për këtë profesion.

Me shpresën që në punishten e tij do të vijnë të rinj për të mësuar, Hikmeti nuk ka ndërmend të dorëzohet, derisa t’i punojnë duart dhe këmbët.