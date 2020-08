Arsenali ka fituar FA Community Shield në ndeshjen kundër Liverpoolit të mbyllur me rezultatin 1-1, por penalltitë shkuan për “Topçinjtë” 5-4. Takimi ishte mjaft emocionues, pasi pati momente të mira dhe raste të shumta.

Londinezët kaluan të parët në avantazh me an ë të Aubameyang. Gabonezi shënoi një gol mjaft të bukur në minutën e 12′ pas një goditjeje të saktë nga distanca. Alisson nuk kishte asnjë mundësi të reagonte.

Liverpooli nuk u dorëzua dhe arriti të barazonte rezultatin me anë të Minaminos në minutën e 73′. Japonezi u dha shpresë bashkëlojtarëve të tij duke çuar sfidën në penallti. Arsenali u tregua më i saktë duke fituar 5-4.

Të gjithë të besuarit e Artetës dërguan topin në rrjetë nga penalltitë, ndërsa te Liverpooli gaboi vetëm Brewster. Ky i fundit u aktivizua në minutën e 90’+1′ vetëm për penalltitë, por gjuajtja e tij u ndal në traversë dhe i dha trofeun Arsenalit.

Minamino has scored his first ever Liverpool goal – and what a game to do it in 😍pic.twitter.com/MhpL7OfK8F

— Goal (@goal) August 29, 2020