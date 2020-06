Zbulohet arsenal armësh zjarri të modifikuara me silenciator dhe municion luftarak, në tavanin e një shtëpie në Gjirokastër, duke bërë që një person të arrestohet.

Policia e Gjirokastrës në bashkëpunim me forcat “Shqiponja”, në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative se një person dispononte arsenal armësh zjarri, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Arsenali”, si rezultat i të cilit u arrestua në flagrancë I. I., 63 vjeç, banues në Gjirokastër.

Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, në lagjen Cfakë, policia gjeti të fshehura në tavan dhe në një vend të përshtatur poshtë dyshemesë, një arsenal armësh, konkretisht: 4 armë zjarri të modifikuara me silenciator, 1 pistoletë shenjëdhënëse, 1000 fishekë, 8 krehra, 2 gjerdanë me 35 fishekë të armëve të gjahut, 1 aparat metalkërkues, 5 metër fitil zjarrëpërcjellës dhe mjete me të cilat kryente mbushjen e fishekëve të armëve të gjahut, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provave materiale.

Ndaj dyshuarit hetimet janë në vijim, ndërkohë që materialet iu referuan Prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme.

g.kosovari