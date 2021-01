VIDEO/ Arrestohet kosovari 19-vjeçari në Tiranë, tentoi të vrasë doktorin në spitalin e Prishtinës (EMRI)

Një 19-vjeçar nga Kosova, Uranik Agushi është arrestuar së fundmi nga Policia e Tiranës pasi u kap duke drejtuar mjetin pa leje si dhe kishte edhe armë zjarri me vete.

19-vjeçari madje ka tentuar të largohet nga patrulla e Policisë me vrap, duke braktisur edhe mjetin, por u kap bashkë me armën që dispononte.

NJOFTIMI NGA POLICIA

Tiranë /Informacion shtesë në lidhje me arrestimin e 19-vjeçarit kosovar që qarkullonte me armë zjarri me vete dhe drejtonte automjetin pa leje drejtimi.