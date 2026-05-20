Aktivistët e flotiljes humanitare “Global Sumud”, që synonte dërgimin e ndihmave humanitare drejt Gazës, janë ndaluar nga forcat izraelite dhe janë shoqëruar në portin e Ashdodit, në një operacion që ka shkaktuar reagime të forta ndërkombëtare dhe polemika për mënyrën e trajtimit të tyre.
Pamjet e publikuara nga vendi i ngjarjes tregojnë aktivistët të gjunjëzuar, me duar të lidhura dhe të rrethuar nga agjentë të shërbimit izraelit të sigurisë, Shin Bet, duke ngritur shqetësime serioze mbi respektimin e të drejtave të tyre. Në disa prej pamjeve shihet edhe ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben Gvir, duke nënqeshur gjatë momentit të ndalimit, çka ka shtuar edhe më shumë zemërimin publik.
Sipas raportimeve, mbi 400 aktivistë nga më shumë se 40 vende të botës janë ndaluar gjatë ndërhyrjes izraelite. Mes tyre ndodhen edhe 29 shtetas italianë, ndërsa raportimet paraprake konfirmojnë edhe praninë e aktivistit shqiptar Baki Goxhaj.
Prej afro 48 orësh, ende nuk ka informacion të qartë mbi vendndodhjen dhe gjendjen shëndetësore të Goxhajt, duke shtuar shqetësimin për fatin e tij dhe duke ngritur pikëpyetje mbi komunikimin me autoritetet shqiptare.
Ngjarja ka sjellë reagime të menjëhershme politike në Itali. Kryeministrja Giorgia Meloni dhe ministri i Jashtëm Antonio Tajani e kanë cilësuar si “të papranueshëm” trajtimin e aktivistëve nga autoritetet izraelite dhe kanë kërkuar shpjegime zyrtare. Si reagim, Ministria e Jashtme italiane ka thirrur ambasadorin izraelit në Romë për sqarime.
Nga ana tjetër, organizatorët e flotiljes kanë dënuar ashpër operacionin, duke e cilësuar ndërhyrjen e forcave izraelite si “pirateri” dhe “rrëmbim në ujërat ndërkombëtare”, ndërsa theksojnë se misioni i tyre kishte karakter ekskluzivisht humanitar.
Ndërkohë, autoritetet izraelite kanë deklaruar se të gjithë të ndaluarve do t’u garantohet akses konsullor, por deri më tani mungojnë detaje konkrete mbi procedurat që do të ndiqen dhe gjendjen individuale të aktivistëve.
ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור
Welcome to Israel pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026
