Të paktën pesë persona mbetën të vdekur pas një aksidenti sinxhir ku u përfshinë rreth 100 automjete.

Ngjarja ndodhi në një autostradë të ngrirë në shtetin amerikan të Teksasit.

Stuhia e dimrit goditi pjesë të Shteteve të Bashkuara, e ndjekur nga shi dhe dëborë, raportojnë mediat amerikane.

Numri i të plagosurve nuk dihet, pasi policia është ende duke punuar në vendin e aksidentit në autostradën pranë qendrës së Fort Worth në Teksas.

The camera just panned over the wreckage in I-35W in Fort Worth and it is jaw-dropping | https://t.co/IV8re79ilk via @wfaa pic.twitter.com/YrrW4dgCGi

— Evan Schreiber (@SchreiberEvan) February 11, 2021