Ministri i Rindërtimit Arben Ahmetaj ka nënshkruar një marrëveshje me përfaqësuesin e fondacionit “Fundjavë Ndryshe” Arbër Hajdaraj, në lidhje me fondacionet për procesin e rindërtimit. Ministri Ahmetaj bën me dije se janë 1 milion euro donacione nga shqiptarët të mbledhura nga Fundjavë Ndryshe, të cilat do të përdoren për rindërtimin e shtëpive.



“Rindërtojmë🤝 bashkë

Nënshkrimi i marrëveshjes me Fondacionin Fundjavë Ndryshe.