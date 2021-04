Pas ndeshjes me Apoloninë ky Bylisi fitoi me rezultatin 1-0, futbollistët kanë festuar në dhomat e zhveshjeve me thirrjet “Rama ik”.

Dhe pse diçka e tillë është e papranueshme për futbollistët dhe që duhet dënuar nga FSHF-ja, duket se pronarët e klubit Agron Kapllanaj dhe Enkelejd Alibeaj i kanë detyruar me zor të brohorasin me thirrje politike. (TemA)