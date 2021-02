Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu ka ndjekur proçesin e vendosjes së vaksinave të sapoardhura brenda frigoriferë të ISHP në temperaturën -80°, ku do të ruhen të sigurta sipas standardeve.

Më herët Kryeministri Rama, ministrja Manastirliu dhe ministri Ahmehtaj pritën ardhjen e vaksinave të para nga marrëveshja me Pfizer dhe nga nesër do të vijojë vaksinimi me dozën e dytë për 50 mjekët e parë që janë vaksibuar më 11 janar dhe do të vijojë dhe zgjerohet procesi i vaksinimit për mjekët dhe infermierët ne vijën e parë të betejës me covid19.