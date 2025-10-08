Në hollin e Pallatit të Kongreseve në Tiranë u zhvilluan sot homazhet në nder të gjyqtarit Astrit Kalaja, i cili humbi jetën dy ditë më parë pas një sulmi me armë zjarri brenda ambienteve të Gjykatës së Apelit, teksa ndodhej në krye të detyrës.
Në homazhet në nder të tij ishin kolegë, krerët më të lartë të shtetit, presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama, personalitete të drejtësisë, ministra, politikanë dhe miq e familjarë që i dhanë lamtumirën e fundit gjyqtarit.
Përfaqësues të opozitës nderuan gjithashtu në homazhe gjyqtarin Kalaja, ndërsa mungoi kreu i saj Sali Berisha.
Ky i fundit, që prej nisjes së hetimeve ndaj tij për çështjen “Partizani”, ka mbajtur një qëndrim të vazhdueshëm kritik ndaj institucioneve të drejtësisë, duke akuzuar prokurorë dhe gjyqtarë se janë të ndikuar politikisht.
Gjyqtari Astrit Kalaja humbi jetën të hënën në ambientet e Gjykatës së Apelit në Tiranë, ku u qëllua për vdekje nga Elvis Shkambi, xhaxhai i të cilit, Gjon Shkambi ishte palë në gjyqin që po zhvillohej për një çështje pronash. Të plagosur gjithashtu mbetën dhe babë e bir, Ragip dhe Ervis Kurtaj, të cilët ishin palë e tretë në këtë çështje./ TemA
Leave a Reply