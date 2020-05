Ditën e sotme do të dalë para Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit Arben Saliu, drejtori i Drejtorisë së Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit. Seanca pritet të nisë në orën 12:00. Ndërkohë, të premten do të dalë para KJV-së, Bledar Çeliku, drejtor i Drejtorisë kundër Trafiqeve dhe Narkotikëve në Departamentin e Policisë Kriminale .

Njoftimi:

Përshëndetje,Ditën e enjte në ora 12:00, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (KJV) do të zhvillojë seancën dëgjimore me subjektin e vlerësimit kalimtar z. Arben Saliu, me funksion Drejtor i Drejtorisë së Standardeve Profesionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Ditën e premte në ora 09:30, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (KJV) do të zhvillojë seancën dëgjimore me subjektin e vlerësimit kalimtar z. Bledar Çeliku, me funksion Drejtor i Drejtorisë Kundër Narkotikëve dhe Trafiqeve në Departamentin e Policisë Kriminale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë. Ftojmë mediat që do të ndjekin seancën të respektojnë masat mbrojtëse nga COVID-19, në ambiente të mbyllura!

g.kosovari