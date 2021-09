Vetting/ Drejtësia përjashton gjyqtarin Luan Lusha, pronar lokalesh, magazina, 9 makina, shtëpi e toka në Spille dhe Golem

Komisioni i Vetingut ka vendosur të përjashtojë gjyqtarin e Kavajës Luan Lusha për 15 vitet e ardhshme nga drejtësia, pas vendimit taktik të tij për të dhënë dorëheqjen, duke evituar përballjen me Vetingun. Procesi i verifikimit për Luan Lushën nisi në fund të vitit 2019. Inspektorati i Lartë i Deklarimit të Kontrollit të Pasurive dërgoi një raport në KPK, duke konstatuar se gjyqtari Luan Lusha kishte fshehur dhe gënjyer për pasurinë, nuk kishte burime të ligjshme financiare për të justifikuar pasuritë si dhe ishte në situatën e konfliktit të interesit. Megjithatë, Komisioni ka krye një hetim të thelluar. Në 24 maj 2021, Komisioni i Vetingut i ka dërguar gjyqtarit dosjen e verifikimit, duke i kërkuar paraqitjen e pretendimeve të tij për konstatimet e hetimit.

Por, gjyqtari ka pretenduar se është infektuar me Covid-19 dhe se mjeku i kishte rekomanduar që të punonte me orar të kufizuar. Komisioni i Vetingut ka nisur një hetim, duke marrë në pyetje edhe mjeken që kishte lëshuar raportin për gjendjen shëndetësore të gjyqtarit. Komisioni ka konstatuar se gjatë periudhës së raportit mjekësor, gjyqtari vijonte punën në Gjykatën e Kavajës. Me 14 qershor 2021, Komisioni vendosi të kalonte çështjen në seancë dëgjimore, duke ftuar gjyqtarin që të paraqitej brenda datës 18 qershor. Dy ditë para skadimit të afatit, në 16 qershor 2021, gjyqtari Luan Lusha ka paraqitur dorëheqjen në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Në 1 shtator, KPK-ja vendosi të ndërpriste procesin e Vetingut, duke e përjashtuar gjyqtarin për 15 vite nga drejtësia.

Gjyqtari deklaron në emrin e tij dhe të djemve lokale, restorante, magazina, garazhe, apartamente, kontejner banimi, shezllone, çadra plazhi etj. Nisur nga konstatimi i ILDKP dhe dorëheqja për të shmangur Vetingun, mbetet për t’u parë nëse ndaj gjyqtarit do të nisë një hetim pasuror.

Një pjesë e pasurisë së gjyqtarit Luan Lusha