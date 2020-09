Nga Mero Baze

Sali Berisha nxitoi të mos e lërë më fatin e tij në dorë të Bashës. Dhe e ka menduar mirë. Në vitin 2017, për gati katër ditë pasi Basha arriti marrëveshjen me Ramën dhe u mbyll me Kunatin duke hartuar listat për deputetë, Berisha ngjante i pasigurt për veten e vet dhe rrethin e tij. Basha i hoqi nga lista dhëndërrin, a thua se e kishte rival dhe në karrierë, edhe pse formalisht ishte zyrtar i lart i PD, ndërsa Berishën e spostoi të shtatin në Tiranë.

Pati shumë përfolje nëse Berisha kishte apo jo gisht në lista, por ajo që dukej qartë pas shpalljes së listave dhe reaksionit që pasoi, ishte kujdesi i Berishës të mos dukej i papërfillur nga Basha.

Në fakt ishte i papërfillur. Vetëm kur Basha humbi thellë dhe kritikët ju vërsulën Bashës ta shqyenin, ai i doli zot, duke e kritikuar vet i pari, por duke u bashkuar me viktimat që të mbështesnin sërish PD.

Këtë rradhë duket se nuk e la fatin në dorë të Bashës dhe komisioneve të tij qesharake. Duke marrë shkas nga provokimi i Rulit, i cili e këshilloi publikisht të shkoj në shtëpi, dhe natyrisht duke dëgjuar zotimet e njerëzve të Bashës që ai nuk do të jetë më në listë, ia vetkandidoi dje, për të mos e lënë fatin e vet në dorë të Bashës. Bëri publike se do kandidonte dhe kjo nuk varej, as nga Komisioni Nishani as nga dëshira e Bashës.

Fill pas kësaj, mbrojti sërish Bashën që ka vepruar mirë dhe “ka mbrojtur vlerat e PD”.

Kjo duhet deomos që të mos duket se vetkandidimi i tij, është një shpallje lufte ndaj Bashës.

Por mbi të gjitha vetkandidimi i Berishës është një zhvlerësim thelbësor për të ashtuquajturin Komision që përzgjedh kandidatët. Ai tregoi se Komisioni nuk është një një mekanizëm që i konsideron të barabartë dhe të barazvlefshëm gjithë kandidatët. Disa prej tyre, si Berisha, janë “edhe më të barabartë” sic do thoshte Orwelli në veprën e tij.

Nga ana tjeër vetkandidimi i Berishës është dhe një përpjekje për ti dhënë fund poshëtërimit që po i bënte Komisioni, sidomos dyshja Ruli-Mustafa, ku njëri e këshillonte të dilte në pension dhe tjetri po me aq seriozitet e vlerësonte se kishte punuar mirë dhe e meritonte të kandidonte.

Duke dashur të fshij nga kujtesa e cdo demorkati, idenë se për atë vendosin të tjerët dhe jo vet ai, Berisha vetkandidoi, duke qenë kështu kandidati i parë i sigurt i PD në listat e vitit 2021. Tani Basha nuk mund të fshiheet më pas Komisionit, për ta eleminuar atë. Nëse e heq, duhet ta heq vet dhe të marrë koston e përballjes me të.

Tani Komisioni do të vazhdoj punën, të merret me kriteret teknike dhe formularët, të pyes kandidatët e thjeshtë, mos kanë ndonjë akzuë për vjedhje apo vrasje, ti pyes si e kanë vënë pasurinë etj. Për Berishën që ka pranuar katër vrasje politike më 21 janar, që ka 26 plus 1 të vrarë për skandalet e të birit në Gërdec, që nuk justifikon dot as vilat në Lalëz, as dhjetra apartamente në Tiranë, nuk ka më kritere dhe mbi të gjitha. Ai desh të tregoj se nuk pret mëshirë, as nga Basha, as nga Ruli dhe aq më tepër nuk pret mbështetje nga Nishani dhe Mustafaj. Ai vendosi të vetkandidojë, për të mos e lënë fatin e vet në dorë të tjerëve. Dhe në të njëjtën kohë, e lidh prap fatin e PD me emrin e tij, pasi e quajti betejë të tij.

Urime kandidatit të parë të zgjedhjeve të 2021, Sali Berishës. Të paktën shqiptarët e dinë qysh tani me kë kanë punë dhe në këto zgjedhje.