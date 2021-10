Propozimi i Lulzim Bashës për të kaluar në Veting kupolën politike të Shqipërisë ka alarmuar dhe trembur ish-kryeministrin Sali Berisha dhe presidentin Ilir Meta, të cilët janë bashkuar kundër kësaj nisme ligjore, ashtu siç u bashkuan që në vitin 2018 në një front kundër reformës në drejtësi dhe rolit të SHBA-BE në Shqipëri. Berisha, Meta dhe rrethi i tyre tashmë janë pozicionuar hapur dhe prerë kundër amendamenteve të Bashës për verifikimin e politikanëve për ligjshmërinë e pasurive dhe lidhjet me krimin.

Reagimi i parë erdhi nga dhëndri i Berishës, Jamarbër Malltezi, i cili është subjekti i Vetingut sipas Bashës, për të treguar burimin e pasurisë. Malltezi e ka konsideruar propozimin e Bashës si një skenar të Edi Ramës për votimin e ndryshimeve kushtetuese të PS-së. Në një linjë me Malltezin ishte edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të PD-së Edi Paloka, i pozicionuar në krah të foltores. Duke ironizuar propozimin e Bashës për Vetingun e politikanëve, Paloka shkruan se “Grupi parlamentar i PD propozon që Vetingun ta bëjë SPAK?!?!”.

Ditën e djeshme në skenë doli vetë Sali Berisha, i cili jo vetëm kundërshtoi propozimin për Vetingun në politikë, por akuzoi Lulzim Bashën se po dorëzon Kuvendin në SPAK-un, sipas të tij, të partisë. Sipas Berishës Vetingun e deputetëve nuk duhet ta bëjë SPAK, por një komision etike pranë Kuvendit.

“Në 30 vite histori legjislacioni në këtë vend akti më i turpshëm që kalon çdo imagjinatë të një njeriu të lirë është amendamenti që dërgon Edi Rama nëpërmjet tij (Bashës) në parlament, që SPAK-u të bëjë Vetingun e deputetëve… Nuk dorëzohet legjislativi te prokuroria politike. Kemi ligj anti-mafia të shkëlqyer. Se si mundet një forcë politike që e quan veten demokratike, të propozojë që të vendosë SPAK-u për mandatet e deputetëve, që është i Ramës, do të thotë që je skllav i tij”, tha Berisha.

Sipas medias pranë Familjes Berisha, “Skema e “Vetingut” që do të bëhet nga SPAK i jep Ramës mundësinë që nëpërmjet një selektimi preferencial, të kënaqë ndërkombëtarët nga njëra anë, por edhe të mbrojë ata që dinë shumë për atë vetë”.

Nga ana tjetër, ish-Presidenti Bujar Nishani, mbështetës i ‘Foltores’, pozicionohet gjithashtu kundër propozimit të Bashës. Nishani shkruan se “Pse Lulzim Basha gënjen sa herë që del e flet? Është e vërtetë që opozita kërkoi Vetingun e politikanëve në 2018, por nuk e kërkoi atë nga SPAK. Askush sot nga opozita nuk është kundër Vetingut, po përse Lulzim Basha kërkon ta minojë e ta fusë atë në xhepin e pengmarrësit të tij? Kjo është pyetja që ai duhet t’i përgjigjet”.

Ilir Meta ka evituar deri më tani qëndrimet e tij personale, por ka sinjalizuar rreshtimin me Berishën kundër Vetingut në politikë, përmes rrethit të tij politik. Deputeti i LSI, Petrit Vasili, një nga njerëzit më të besuar politikë të Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, i konsideron një tradhti ndaj shqiptarëve sinjalet mes Lulzim Bashës dhe Edi Ramës për të votuar ndryshimet kushtetuese, ku përfshihen edhe amendamentet për Vetingun në politikë.

“Me kapjen e shtetit ka vetëm përballje dhe zero kompromis! Çdo kompromis me kapjen e shtetit dhe zgjatimet e tij në drejtësi është thjeshtë një thikë pas shpine dhe një tradhti e poshtër ndaj shqiptarëve!”, shkruan Vasili, në një linjë me Sali Berishë dhe dhëndrin e tij, duke e parë propozimin e Bashës i një komplot.

Një qëndrim të ashpër kundër propozimit të Lulzim Bashës për Vetingun në politikë ka mbajtur edhe ish ministri i LSI-së në Drejtësi, Ylli Manjani, ndonëse sot nuk përfaqëson zyrtarisht më LSI-në. Sipas Manjanit Vetingu në politikë sipas Lulzim Bashës është një luftë klasash.

Manjani shkruan se “Sot Luli me të njëjtën vendosmëri neokomunisti prezanton prapë këtë ide idiote prapë për arsye taktike, por tashmë për të sfumuar doktorin. Në thelb ai sot prezanton veten dhe partinë e tij si një organizatë e frontit demokratik komunist, pra si levë e partisë që qeveris. Leva apo rripi i transmisionit ka për mision të dënojë shfaqet e huaja, luksin, ndenjen me individë të deklasuar. PD e djathtë e Lulit po kërkon rivendosjen e luftës së klasave, luftë e cila fillon me “pushkatimin”/Vetingun e deputetëve të pabindur”.

Ndërkaq, përfaqësuesit e mazhorancës janë shprehur të hapur për të shqyrtuar amendamentet e Partisë Demokratike, duke u shprehur në parim pro, ndonëse nisma e propozuar duket e pamundur të miratohet në formën e paraqitur. Nga ana tjetër, ende nuk ka një qëndrim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për propozimin që ka trazuar klasën politike./shqiptarja.com-Adriatik Doçi/m.j