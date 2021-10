Kreu i PD Lulzim Basha, pas perfundimit te mbledhjes se grupit parlamentar ka bere publike dhe vendimet e miratuara sot, vetingu i politikaneve, zberja e marreveshjes se 30 korrikut te vitit te kaluar, dhe refirma territorale

“Më vjen keq që ndërpres seancën e Komisionit për hetimin e masakrës zgjedhore. I uroj punë të mbarë këtij komisioni.

Pikërisht në lidhje me kthimin e Shqipërisë në shinat e demokracisë, me rrogat e shqiptarëve, me çmimet, grupi i PD-së ka miratuar sot vendimin për të depozituar amendamenetet kushtetuese për zhbërjen e ndryshimeve të njëasnshme të kushtetuese të 30 korrikut.

Amendamenti kushtetuese me komisionin e venecias të vitit 2018, për vetingun e politikanëve. Për hetimin e pasurive të tyre dhe familjarëve të tyre. Venecias thotë se i gjithë procesi duhet të parashikohet në kushtetutë.

SPAK të marrë përsiper hetimin e çdo deputeti, ministër, kryeministër, për pasurinë, lidhjet me persona të papërshtatshëm me krimin e organiuar, për vetë personat familajrët dhe ortakët e tyre.

Hapja rrugë e reformës territoriale për të kthyer shërbimet e munguara për qytetarët. Këto 3 çështje janë përkthyer në draft amandamentesh dhe depozitimi do të bëhet në ditët e ardhshme që janë demokracia, vetingu i politikanëve, reforma territoriale”, deklaroi Basha./m.j