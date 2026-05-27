Një 42-vjeçar, punonjës i Gardës, dyshohet se është vetëvrarë me armën e shërbimit.
Ai është gjetur i pajetë në banesën e tij, në Rrugën e Dibrës, në Tiranë. Ende nuk dihet identiteti i të ndjerit dhe motivi që e ka shtyrë drejt aktit të rëndë vetëflijues.
“Më datë 27.05.2026, rreth orës 07:05, në banesën e tij, në Rrugën e Dibrës, është konstatuar pa shenja jete shtetasi A. G., rreth 42 vjeç, punonjës i Gardës. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se është vetëvrarë me armën e shërbimit. Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po kryen veprimet për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit“, thuhet në njoftim.
