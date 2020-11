Vetëvrasjet te Infektivi/ Mjekja psikiatre: Ja pse po ndodhin!

Mjekja psikiatre në Qendrën e Shëndetit Mendor, Arjana Rreli, duke folur në emisionin “Real Story” në “News 24”, deklaroi se pacienti e koncepton maskën si një barrierë.

Rreli theksoi se edhe veshjet e personelit shëndetësor ka të ngjarë që transmetojnë një mendësi jo të mirë.

“Pacienti, shpesh e sheh maskën si barrierë që e pengon. Pra, maska konceptohet si barrierë. Pacientit i duket se maska ia pengon oksigjenin.

Maska konceptohet si rrezik psikologjik, sepse e mendojnë si pararendje si ndërhyrje që do jetë edhe më ekstreme. Plus, personeli mjekësor është veshur me ato rrobat e bardha dhe krijohet baza e një mendësie jo të mirë”, tha Rreli.