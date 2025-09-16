Home Office nuk iu përgjigj shqetësimeve të ngritura për shëndetin mendor të një të riu shqiptar që humbi jetën në anijen e akomodimit për azilkërkues, Bibby Stockholm. Kjo u bë e ditur gjatë seancës gjyqësore të mbajtur në Bournemouth, Dorset.
Ekspertiza mjeko-ligjore tregoi se Leonard Farruku, 27 vjeç, nga Shqipëria, vdiq si pasojë e kompresionit në qafë dhe varjes me litar. Ai kishte jetuar fillimisht me dy kushërinjtë në Britaninë e Madhe, para se të transferohej në një strehim të administruar nga Home Office për azilkërkuesit, Clearsprings Ready Homes.
Shefja e ekipit të mbrojtjes sociale, Nia Dowd, tha se kishte dërguar një email urgjent për Home Office, duke ngritur shqetësime për gjendjen e rënduar të tij mendore. Ajo tregoi se Farruku kishte shfaqur sjellje agresive gjatë verës së vitit 2023, përfshirë dëmtim të mobilieve, konflikte me banorë të tjerë dhe bërtitje ndaj stafit.
Në gusht të atij viti, ai kishte shfaqur edhe sjellje të reja, mes tyre komente me natyrë seksuale ndaj një gruaje. Më 12 dhjetor 2023, ai u gjet pa shenja jete në një kabinë dushi në bord të Bibby Stockholm, e ankoruar në portin Portland të Dorset.
Motrat e tij, Marsida Keçi dhe Jola Dushku, ngritën pikëpyetje se përse Leonard Farruku u lejua të zhvendosej në atë anije, duke qenë se kishte vuajtur nga probleme të rënda të shëndetit mendor pas humbjes së prindërve.
Hetimi dëgjoi gjithashtu se Farruku kishte kërkuar të kthehej në Shqipëri për të marrë trajtim, por më pas kishte ndryshuar mendim. Ai kishte refuzuar edhe dërgimin e tij te shërbimet e specializuara, si dhe nuk ishte paraqitur kur një ekip i ndihmës së parë u dërgua për ta ndihmuar.
Megjithatë, para mbylljes së hotelit ku qëndronte, Home Office e transferoi atë në Bibby Stockholm më 3 nëntor, bashkë me disa burra të tjerë, pa e marrë në konsideratë situatën e tij.
Dowd tha se kishte theksuar përfshirjen e Farrukut në “shumë incidente” në emailin dërguar qeverisë, por nuk kishte marrë asnjë përgjigje. Ajo shtoi se nuk kishte mundur ta ndiqte më tej rastin, pasi kishte qenë jashtë pune për një periudhë kohe.
Ajo mësoi për vdekjen e tij vetëm përmes gazetave. E pyetur nëse Home Office kishte kontaktuar ndonjë koleg të saj në Clearsprings për këtë rast, Dowd u përgjigj: “Nuk besoj se dikush e bëri”.
Hetimi mbi këtë ngjarje vijon.
Leave a Reply