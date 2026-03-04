Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, në një konferencë për mediat tha se deri tani ka pranuar vetëm një kandidaturë për President, atë të Glauk Konjufcës, e nënshkruar nga 30 deputetë.
Haxhiu shtoi se pa një kandidat tjetër të nominuar, nuk mund të ftojë seancë për zgjedhjen e Presidentit.
“Respektimi i afateve kushtetuese është thelbësor. Sipas dokumentacionit zyrtar, një pjesë e deputetëve të LVV-së dhe grupi multi-etnik kanë nominuar z. Glauk Konjufca.
Bazuar në Kushtetutë dhe interpretimin e saj, procedura kërkon të ketë të paktën dy kandidatë të vlefshëm. Votimi nuk mund të fillojë pa u përmbushur kjo,” tha ajo.
Leave a Reply