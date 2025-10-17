Në mes të protestës masive “Liria ka emër” në Sheshin “Skënderbej”, Veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) kanë kryer një veprim simbolik në drejtim të Kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama.
Nëpërmjet, Ogerta Manastirliut, veteranët i kanë dërguar Ramës dy dhurata. Këto dhurata erdhën si falënderim për “mbështetjen dhe reklamimin” që Kryeministri i bëri këtij tubimi, i cili mbahet në mbështetje të ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli e Jakup Krasniqi, dhe ish-deputetit Rexhep Selimi, të cilët gjykohen në Hagë.
Veterani Agim Pllashaniku ishte ai që i dorëzoi personalisht Manastirliut dy objektet:
Një pllakatë me mbishkrim falënderues.
Një portret të Kryeministrit Edi Rama.
Ky gjest thekson mbështetjen nga qeveria shqiptare ndaj veteranëve të UÇK-së dhe çështjes së ish-krerëve të saj.
Protesta vijoi në Tiranë me thirrje për liri dhe unitet kombëtar. Aty morën pjesë edhe figura të rëndësishme politike si ish-Presidenti Alfred Moisiu, kryebashkiaku i Prishtinës, Përparim Rama, si dhe kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla.
