Klevis Thomai, mjeku O.R.L, në QSUT, i është drejtuar me një mesazh qytetarëve për të respektuar masat dhe për të ndihmuar shërbimin shëndetësor në Shqipëri në luftën kundër COVID-19.

Në video-mesazh ai shprehet:

”Jam Kevis Thomai mjeku O.R.L, në QSUT, dhe gjej momentin për t’iu dhënë me një mesazh sensibilizues.Sepse bota po përballet aktualisht me një virus mjaft të rrezikshëm dhe vdekjeprurës. Koha të tregohemi të përgjegjshëm. Na ndihmoni ta mundim këtë virus. Vetëm ne mjekët, infermierët, spitalet nuk ia dalim dot. është virus që mundet nga të gjithë bashkë ne. Koha të respektojmë distancimin social, maskën, barriera prej tekstili. Të kemi kujdes në zyra, mos neglizhojmë. Një person mund të ruaje veten, por është e kotë nëse nuk e bëjnë të tjerët. Lufto virusin me të gjithë ne. Të kthehemi sa më shpejt në normalitet dhe të takojmë njerëzit e dashur”