Pëllumb Meta, 50-vjeçari që u vra dhe u gropos nga fëmijët e tij u dërgua këtë të shtunë në banesën e fundit.

Në ceremoninë e varrimit ka marrë pjesë vetëm vajza e madhe e familjes, e martuar në Krujë, ndërsa 2 vëllezërit e saj dhe motra ndodhen pas hekurave, të akuzuar për vrasjen e planifikuar të të atit.

Pjesë e ceremonisë mortore nuk ishte as ish-bashkëshortja e të ndjerit, e cila është marrë në mbrojtje nga policia e Durrësit.

Kjo e fundit i trembej ndonjë konflikti të mundshëm mes vëllezërve të Pëllumbit dhe kunatës së tyre, prandaj e ka shoqëruar deri në familjen e babait të saj në Laç.

Në një deklaratë për mediat, drejtori i policisë së qarkut Durrës, Skënder Hitaj tha se Pëllumb Meta u qëllua më datë 10 shkurt nga djali i madh i familjes me 4 plumba nga një pistoletë model 54.

Ai i tha grupit hetimor se e kishte planifikuar vrasjen bashkë me motrën Hygerta Meta 19 vjeç, ndërsa vëllai tjetër 22-vjeçar ndihmoi në fshehjen e kufomës.

“Në mëngjes bëmë planin për ta vrarë, pasdite babai ishte shtrirë në divan dhe po pushonte. I thashë çohu dhe kur u çua në këmbë unë e qëllova 4 herë me pistoletë.

Në dhomë me mua ishte dhe motra. Pasi e vramë, e zhveshëm dhe e mbështollëm me plasmas. E transportuam te kasollja dhe aty e varrosëm.

Më vonë larguam dhe makinën e tij. Shkuam me dy makina në sektorin Rinia. Unë me makinën e babait, kurse vëllai me një makinë tjetër që ja morëm një shokut tonë. E lamë makinën e babait atje dhe u kthyem me makinën e shokut.

Planin e hartuam së bashku me motrën. Ai ishte bërë i padurueshëm në familje, sepse për gjithçka duhej të vendoste ai. Ishte e pamundur që ta kundërshtoje. Kupa u mbush kur vendosi të fejonte motrën me një person që nuk e kishim idenë se kush ishte”, tha djali i madh, i cili ishte dhe personi që e qëlloi me 4 plumba.

Ishte zhdukja e Pëllumb Metës e denoncuar më 13 shkurt nga djali i madh dhe autori Hyseni, 24 vjeç, që vuri në lëvizje policinë e Durrësit.

Hetimet disaditore e ngushtuan rrethin e dyshimeve brenda familjes, pasi viktima nuk rezultonte të kishte konflikte jashtë saj.