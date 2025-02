Kreu i PDIU, Shpëtim Idrizi pranoi se ka nisur negociatat me partitë e tjerë për mënyrën sesi subjekti i tij do të përfaqësohet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare që do të mbahen më 11 maj.

Në Çdo Kënd me Merita Haklajn, Idrizi u tregua i rezervuar për të treguar se përkrah kujt do të rreshtohet PDIU në këto zgjedhje, duke shtuar se kërkesa e saj parësore është vetëm çështja çame.

Idrizi kritikoi mes të tjerash dhe marrëveshjen PS-PD për Kodin Zgjedhor.

“Ne aktualisht jemi në negociata. Javës tjetër e ezaurojmë. Më pyesin rëndomtë me kë do bëhemi ne. Ne nuk kemi mundësi të zgjedhim sepse ka një problem shumë të madhe, e duan forcën e PDIU po çështja çame djeg. Por ne duam ta nisim këtu. E keni parë Dulen me 300 vota dhe e duan për vete. Ne duam çështjen çame. Po diskutojmë. Dikush ka interes. Dikush thotë që po morëm PDIU na mërzitet Greqia. Ne do të donim gjithmonë me mazhorancën e radhës.

Në këto zgjedhje konfigurimi është i pazakontë. Tani kemi një akt që zhbën koalicionet dhe që mbyll listat. Sot kemi një mazhorancë me pushtet dhe probleme anën tjetër të copëtuar. Ne morëm 12 mijë vota në Tiranë dhe asnjë deputet. Ne duhet të jemi të kujdesshëm. Janë gjithmonë dy partitë e mëdha që bien në një marrëveshje. Këto janë ca parti… që edhe ju po të keni 299 mijë veta në punë bëheni parti e madhe.

Nuk ka pasur asnjëherë nga Çamëria ministër, teksa drejtorët e saj janë ende në punë dhe sot. Unë kam biseduar me të gjithë. Na e lini hallin tonë neve dhe së shpejti do ta zgjidhim do të bëjmë më të mirë. Halli i shqiptarëve është çfarë standardi do të kenë zgjedhjet. Vetëm ne kemi një program për diasporën”, tha Idrizi.