Nga Përparim Kabo

Kjo eshte vetem nje foto, nje foto qe mjafton per te kuptuar historine e ketyre 30 viteve, qe mjafton per te kuptuar motivimin dhe sinqeritetin e klases politike, mjafton qe te kuptosh se ç’është kapitalizmi shqiptar, ç’eshte demokracia, ç’jane partite politike, propaganda, votimet, fituesit dhe gjoja humbesit.

Kjo eshte nje foto qe te le te kuptosh se sa europiane dhe sa orientale eshte Shqiperia.

Kjo eshte nje foto qe tregon se si dhe sa funksionojne institucionet inteligjente dhe ato te drejtesise ne vendin tone.

Kjo eshte nje foto qe shpreh me kaq relief se sa rendesi ka populli per politiken, se sa e shqetesuar eshte ajo per rinine, per te ardhmen, per zhvillimin e qendrueshem.

Kjo eshte nje foto qe tregon se sa “luftarake” dhe “parimore” “opozitare” eshte lufta mes paleve qe ne keto vila banojne dhe jane fqinje me njeri tjetrin.

Eshte nje foto qe shpreh se sa te drejte jane politikanet qe kane keto vila.

Ky vend nuk eshte Gjiri Derrave, eshte Gjiri Lalzit, i lalëve te zinj. E nese duhet te ndryshoje kahja e historisë ketu duhet te nisi.

Diten qe do rrethohet me shirit nga OFL dhe pronareve do u shkoje letra qe per 48 ore te motivojne pasien e tyre, ne mos SPAK shpall sekuestron, vetem atehere njerezit do te thone:

Kjo eshte dita 1 e kalendarit te ndryshimit ne drejtimin e duhur.