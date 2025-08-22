Situata e zjarreve në vend nuk ka përfunduar ende, me forcat zjarrfikëse dhe ato të Forcave të Armatosura që po vijojnë operacionet për shuarjen e flakëve në disa zona të prekura edhe këtë të premte, më 22 gusht.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar 13 vatra zjarri, nga të cilat 9 janë shuar, 2 mbeten aktive, ndërsa 2 janë në fazë monitorimi.
Vatrat aktive dhe në monitorim:
Pezë Helmës, njësia Pezë, Tiranë: Vatra e zjarrit po mbahet në mbikëqyrje deri në fikjen përfundimtare. Sot janë shfaqur disa vatra të vogla brenda perimetrit të djegur.
Ibë, njësia Bërzhitë, Tiranë: Është aktivizuar një vatër zjarri në sipërfaqe me shkurre dhe mare, pranë zonës ku një vatër u shua një ditë më parë. Terreni është i paarritshëm për mjetet zjarrfikëse. Në ndërhyrje kanë marrë pjesë 12 forca zjarrfikëse me pajisje individuale dhe 4 forca të APR-së.
Parku Natyror Gërmenj, njësia Leskovik: Vijon puna për shuarjen e zjarrit, me angazhimin e 3 mjeteve dhe 14 efektivëve zjarrfikës të MZSH Kolonjë, si dhe 6 forcave policore.
Fshati Dërmish, njësia Finiq, Vlorë: Vijon puna për shuarjen e zjarrit në një sipërfaqe me shkurre. Në terren po veprojnë 5 automjete zjarrfikëse me 20 efektivë të MZSH Finiq, 20 forca vullnetare dhe dy helikopterë të Forcave të Armatosura, të cilët po kryejnë operacione nga ajri për shuarjen e flakëve. Momentalisht nuk ka rrezik për banesa./
