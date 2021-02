Subjektet politike në Kosovë kanë kohë vetëm edhe sot të bëjnë fushatë zgjedhore për zgjedhjet e 14 shkurtit, fushatë kjo që nisi më 3 shkurt.

Për zgjedhjet parlamentare, subjektet politike kanë pasur kohë dhjetë ditë që të shpalosin para qytetarëve plan-programin e tyre qeverisës dhe kandidatët për deputetë.

Subjektet politike do të përmbyllin fushatën zgjedhore të premten në mesnatë, ndërsa dita e shtune do të jetë heshtje zgjedhore.

Kryesisht, tubimet e subjekteve politike kaluan të qeta dhe deri tani nuk është shënuar ndonjë incident, por në këto tubime të partive politike nuk janë respektuar masat antiCOVID-19.

Inspektoriati në Prishtinë ka dhënë 11 gjoba për subjektet politike, të cilat nuk kanë respektuar masat antiCOVID-19.

Tri gjoba për Lidhjen Demokratike të Kosovës, tri gjoba për Partinë Demokratike të Kosovës, dy gjoba për Lëvizjen Vetëvendosje, dy gjoba për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe një gjobë për Nismën Socialdemokrate.

Tubimet e subjekteve politike janë përcjellë me numër të madh të qytetarëve, ku shumë prej tyre nuk kishin as maska mbrojtëse.

Ndërkaq, deri tani, Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka dhënë tri gjoba për partitë politike, të cilat arrijnë shumën e 43 mijë e 700 euro.

Prej 11 ankesave të vendosura, PZAP ka pranuar si të bazuara 6 ankesa, 1 ankesë ka refuzuar të pabazuar dhe 4 ankesa i ka hedhur të palejuara.

Sipas njoftimit të PZAP-it, AAK-ja është dënuar me 22 mijë e 700 euro, Nisma Socialdemokrate 20 mijë euro dhe PDK-ja me 1 mijë euro.

“Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa – PZAP-i, në seancën e mbajtur me datën 11.02.2021 ka shqyrtuar dhe vendosur lidhur me 11 ankesa që kanë të bëjnë me fushatën zgjedhore. Lëvizja Vetëvendosje! Ka paraqitur dy (2) ankesa, një (1) kundër PDK, dhe një (1) kundër AAK, Lidhja Demokratike ka paraqitur një (1) ankese kundër AAK, Organizata Instituti i Kosovës për Demokraci (KDI) ka paraqitur 7 ankesa, tri (3) ankesa kundër AAK, një (1) ankesë kundër PDK, një (1) ankesë kundër LDK, një (1) ankesë kundër NISMA Socialdemokrate, një (1) ankesë kundër Iniciativës Qytetare ‘Komuniteti i Bashkuar’ – Adrijana Hodzic dhe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka paraqitur një (1) ankesë kundër Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Rahovec”, thuhet në njoftim.

Në këto zgjedhje ka marr pjesë edhe diaspora.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më tani ka pranuar 15 mijë e 966 pako të supozuara me fletëvotime të cilat janë dërguar nga jashtë shtetit.

Shifrat i ka bërë të ditura për Telegrafin, zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi.

“Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke vazhduar të pranojë pako të supozuara me fletëvotime të cilat po vijnë nga jashtë vendit në kuadër të periudhës së votimit përmes postës. Deri më tani (e enjte, ora 16:00) numri i pakove të supozuara me fletëvotime që janë pranuar është: 15 mijë e 966”, tha Elezi.

Po ashtu, ai bëri të ditur se pranimi i këtyre pakove po bëhet me përcjelljen e Policisë së Kosovës si dhe vëzhguesve të subjekteve politike dhe organizatave jo-qeveritare të akredituara.

Ndryshe, janë 102,100 qytetarë që janë regjistruar dhe verifikuar në KQZ për të votuar nga jashtë për dallim nga zgjedhjet e vitit 2019 ku ishin 35,087 të regjistruar, por që në Kosovë brenda afatit arritën 20,200 vota

Ndërkaq, lista përfundimtare e votuesve brenda vendit për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës të cilat do të mbahen më 14 shkurt, përmban: 1 milion e 794 mijë e 862 emra të votuesve. Pra, në këto zgjedhje janë 143 mijë e 6 votues më pak se në Zgjedhjet për Kuvend të 6 tetorit 2019.

Nga kjo listë janë larguar 122 mijë e 421 votues të cilët posedojnë vetëm dokumente të identifikimit të lëshuara nga UNMIK-u, si dhe për shkak të largimit të 11 mijë e 86 të cilët janë konfirmuar se janë larguar nga skema pensionale për shkak të vdekjes.

g.kosovari