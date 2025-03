Zbulohet numri i shqiptarëve të transferuar nga burgjet angleze në ato shqiptare.

Bëhet fjalë për vetëm 8 shqiptarë të burgosur që janë kthyer në vendin e lindjes për të vuajtur dënimin e tyre në një skemë 8 mln paund që synon të kthejë 200 vrasës, përdhunues dhe baronë droge, shkruan “The Sun”.

Në një artikull dedikuar të burgosurve shqiptare, “The Sun” shkruan se vetëm 8 kriminelë janë kthyer, ndërsa priten dhjetëra të tjera.

Skema dyvjeçare, e nisur në vitin 2023, ishte caktuar të dyfishonte numrin e shkelësve të huaj të dëbuar në 200. Megjithatë, burimet thanë se vetëm 8 nga 67 të listuar janë kthyer me avion në Tiranë.

Plani i riatdhesimit parashikon që Britania e Madhe t’i paguajë Shqipërisë 4 milionë paund në vit për të rikthyer të burgosurit e saj më të dhunshëm.

Marrëveshja fillestare përfshinte 12 vrasës, 8 përdhunues dhe më shumë se 100 të tjerë të akuzaur për vepra droge dhe armë zjarri.

Një vonesë e kthyer në Shqipëri ishte mbreti i drogës Klodjan Çopja, i cili u kthye me avion marsin e kaluar për të vuajtur dënimin e tij 17-vjeçar në një burg shqiptar. Edhe Erald Mema, i cili u dënua me 25 vjet në 2018 për rolin e tij kryesor në një operacion “të madh” të kontrabandës së kokainës, është rikthyer gjithashtu në Shqipëri. Ai besohet se ka zgjedhur të kthehet për shkak se bordi shqiptar i lirimit me kusht mund t’i japë atij një lirim më të hershëm sesa do t’i takonte në Britani.

Të dy thuhet se mbahen në burgun e Drenovës, burgu më i sigurt i Shqipërisë, ku do të qëndrojnë derisa të kryejnë gjysmën e dënimit në paraburgim, siç do të kishin bërë në Britaninë e Madhe, shkruan “The Sun”.

Marrëveshja kursen rreth dy të tretat e kostos ditore prej 109 paundësh për t’i mbajtur të mbyllur në Britani, ndërsa një qeli kushton vetëm 32 paundë në ditë në Shqipëri.

Por shumë të burgosur të tjerë nuk janë dërguar në shtëpi pavarësisht se janë identifikuar për largim. Këtu përfshihet Ibrahim Bezati, 38 vjeç, i cili burgosi ​​në vitin 2021. “Grabitqari i rrezikshëm seksual” u burgos për 17 vjet dhe ende do të shërbejë pjesën më të madhe të tij në Shqipëri si pjesë e marrëveshjes së shkëmbimit, thekson media britanike.

Një tjetër që pret të deportohet është vrasësi i dënuar Dorian Pirija, 36 vjeç, i cili u burgos për 19 vjet në vitin 2021, pasi komplotoi për të vrarë një tregtar rival droge në Hartlepool. Hamaëand Ali Hussein, 30 vjeç, u godit në kokë me një armë në vitin 2019. Pirjia planifikoi ta vriste atë për të zgjeruar fushën e tij të shitjes së drogës.

Përdhunuesi Klodjan Samurri, 31 vjeç, gjithashtu pritet të kthehet pas pasi sulmoi seksualisht një grua.

Shumica e pengesave të transferimeve thuhet se janë për shkak të ngarkesave të prapambetura në sistemin gjyqësor shqiptar, i cili duhet të njohë një dënim britanik përpara se të përfundojë një transferim.

Shifrat tregojnë se janë 1273 shqiptarë ndodhen në burgjet britanike, më shumë se çdo shtetësi tjetër e huaj.

“The Sun” shkruan se në fillim të muajit zbuloi se si vrasësi i policit mafioz shqiptar Maksim Cela, 59 vjeç, ishte liruar me kusht, teksa pritej deportimi.

Burime qeveritare theksuan se Britania e Madhe i paguante Shqipërisë vetëm një pjesë të 8 milionë paundësh sa herë që një kriminel deportohej. Paratë do të përdoren për të paguar për rinovimin e burgjeve shqiptare, sigurinë shtesë, punëtoritë, pajisjet rehabilituese dhe trajnimin e rojeve.

Më shumë se 1000 shqiptarë, përfshirë emigrantët ilegalë, janë kthyer në shtetin e tyre sipas marrëveshjeve të tjera të përbashkëta që nga viti 2022.