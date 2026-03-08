Nga Eduard Zaloshnja
Nga një sondazh rigoroz në terren që drejtova kohët e fundit, më rezultoi se vetëm 52.3% e grave janë në marrdhënie pune. Nga ana tjetër, plot 66.7% e burrave janë në marrdhënie pune (anketimi u krye me banorë 18 vjeç e sipër në të gjithë territorin e vendit).
Vetëm në zërat “Sektori shëndetësor/arsimor” dhe “Punonjës shtetëror”, përqindja e punësimit është më e lartë te femrat se sa te meshkujt (shihni Tabelën 1).
Sa i përket nivelit arsimor, diferenca me grave dhe burrave është e papërfillshme statistikisht (70.4% vs. 71.7% kanë kryer vetëm 0-12 vjet shkollë – shihni Tabelën 2).
