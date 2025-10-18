Ange Postecoglou nuk është më trajner i Nottingham Forest. Aventura e teknikut 60-vjeçarit në stol, ka zgjatur vetëm 39 ditë, kur zëvendësoi të larguarin Nuno Espirito Santo.
Humbja e fundit ndaj Chelsea në shtëpi, me rezultatin 0-3, ka rezultuar fatale për Postecoglou. Trajnerit i është komunikuar menjëherë shkarkimi nga drejtimi i ekipit.
Kjo është aventura më e shkurtër për një trajner në historinë e një klubi të Premier League, gjatë sezonit.
Në tetë ndeshje që drejtoi Nottingham, Postecoglou regjistroi gjashtë humbje dhe dy barazime, pa asnjë fitore.
Leave a Reply