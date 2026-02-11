Një adoleshent shqiptar, i dyshuar si drejtues i një rrjeti të shpërndarjes dhe trafikut të kokainës, është arrestuar në zonën e Rietit, në Itali.
18-vjeçari ishte prej kohësh nën mbikëqyrje nga policia, pasi dyshohej se qëndronte pas një rrjeti të njohur trafikimi në qendrën historike të qytetit, i cili frekuentohej nga një numër i madh klientësh, përfshirë edhe shumë të rinj.
Operacioni u krye nga njësia antidrogë e Policisë së Rietit pranë “Piazza Cavour”, ku i riu u kap dhe u identifikua menjëherë. Më pas, autoritetet kryen kontrolle të mëtejshme, përfshirë edhe një bastisje në banesën e tij, e cila ndodhet në qendrën historike të qytetit.
Gjatë kontrollit në banesë, policia gjeti sasi droge dhe para të gatshme, të dyshuara si të përfituara nga aktiviteti kriminal. Lëndët narkotike dhe shuma e parave u sekuestruan.
I riu u arrestua dhe u vendos fillimisht në arrest shtëpiak. Ai pritet të përballet me akuzën e posedimit të lëndëve narkotike me qëllim trafikimi. Ndërkohë, hetimet vijojnë për të identifikuar rrjetin e blerësve dhe bashkëpunëtorëve të tij, nën drejtimin e hetuesit Marco Stamegna.
Gjykatësi hetues e ka konsideruar arrestimin të ligjshëm dhe ka konfirmuar masën paraprake, duke vendosur gjithashtu ndalimin e 18-vjeçarit për të banuar në të gjithë provincën e Rietit.
Leave a Reply