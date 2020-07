Kreu i Vëllazërisë Ungjillore të Shqipërisë, Ylli Doçi ka dhënë një deklaratë për mediat ditën e sotme lidhur me ngjarjen tragjike në Kombinat ku nënë e bijë u vetëflijuan.

Ai e ka quajtur si dështim të fesë së tyre në rast se vajzat kanë qenë Ungjillore dhe kanë vrarë veten. Doçi shprehet se çdo fe beson te ringjallja, por e dënojnë vetëvrasjen.

“Ne si përfaqësues u informuam për familjen Josifi dhe për tragjedinë e tyre. Me këtë rast ne duam të ngushëllojmë të afërmit për humbjen e pakuptim të jetëve në izolim dhe shërim të plotë të vajzës së mbijetuar. Vërejmë një fenomen të rrezikshme në mediave të shkaqeve jo materiale të vdekjes së tyre duke implikuar vrasjen me fenë. U tha në fillim se ishin dëshmitarë të Jehovait. Në mënyrë absurde u theksua ideja e ringjalljes si problematikë kur fakti është se të gjitha fetë besojnë në ringjall dhe vetë ideja e ringjalljes është faktorë inkurajimi për jetën heroike përballë çdo sfide dhe jo kapitullimi para vdekjes.

Pastaj zhvillimet e implikimeve në shërbesat e Kishës Ungjillore, këto shërbesa i keni çdo ditë, pastaj zhvillimet e implikimeve përsëri jepet si shpjegim duke helmuar pa të drejtë perceptimin normal që kanë për kishat. Të vajtojmë jetët e humbura dhe të urojmë shërim të mbijetuar, pastaj të gjykojmë faktorët, ti analizojmë me mençuri se pastaj do të mbrojmë harmoninë dhe shëndetin mendor të shoqërisë sonë që në këto ditë pandemia është e rënduar.

nuk i njoh të gjithë njerëzit që vijnë në Kishë. Nëse këto familje kanë qenë dhe janë, e kuptojnë veten e tyre Ungjillore, ju duhet të kuptoni një Ungjillor vjen nga Ungjill, “lajm i mirë”, dhe lajmi i mirë është “Perëndia na do”. Nëse kanë qenë Ungjillore, se mund të vish në takime e Kishës, por nuk do të thotë se je Ungjillor, kjo që ata kanë bërë do të ishte dështim i besimit tonë. Nëse një Ungjillor arrin të shkojë kundër besimit të vetë, siç shkojnë këto vajza duke vdekur nga uria, kjo është dështim, ne inkurajojmë që të shkohet përtej sakrificave. Fitorja është që përballë çdo vështirësi ti qëndron me shpresë. Në Bibël nuk glorifikohet vetëvrasja. Unë nuk e di se çfarë kanë menduar ato”, tha Doçi.

/e.rr