Pas reshjeve intensive të ditëve të fundit që shkaktuan dëme serioze në argjinaturën e lumit Bistrica, Ministria e Mbrojtjes ka angazhuar mjetet xheniere të ushtrisë për të shmangur përmbytjet.
Ministri i Mbrojtjes, Pirro Vengu, i shoqëruar nga Kryetari i Bashkisë Sarandë, Oltion Çaçi, inspektuan këtë të mërkurë punimet për rehabilitimin emergjent në Kanalin e Çukës.
Situata kritike në 4 pika
Vërshimet e lumit kanë shkaktuar shembje të konsiderueshme në katër pika kyçe të argjinaturës, duke rrezikuar zonat e banuara në Sarandë, Finiq dhe Delvinë. Ministri Vengu e cilësoi ndërhyrjen si të domosdoshme për të garantuar sigurinë e banorëve.
“Gjendemi në Kanalin e Çukës, në argjinaturën më të madhe të Bistricës, ku gjatë vërshimeve të ditëve të fundit patëm në katër pika praktikisht një shembje të konsiderueshme,” tha Vengu, duke shtuar se operacioni është një përpjekje e përbashkët civile-ushtarake.
Përveç bashkive, në terren janë dërguar mjetet xheniere të Forcave të Armatosura për të ofruar ekspertizë dhe fuqi punëtore në zonat e vështira.
Puna 24 orë dhe plani për Urën e Gajdarit
Kryebashkiaku Oltion Çaçi bëri të ditur se prej pesë ditësh punohet pa ndërprerje për stabilizimin e situatës. Ai theksoi se për shkak të ndryshimeve klimatike, ndërhyrjet nuk do të jenë vetëm lokale. “Besoj për pak ditë stabilizohet gjendja emergjente. Mendojmë që do vazhdojmë përgjatë gjithë argjinaturës, deri tek Ura e Gajdarit, për ta përforcuar të gjithën, pasi këto do të jenë reshje të vazhdueshme edhe në vitet që vijnë,” u shpreh Çaçi.
Buxheti 2026, fokus te zonat me risk
Gjatë inspektimit, Ministri Vengu dha edhe një lajm të rëndësishëm për financimin e Emergjencave Civile në vitin e ardhshëm. Ai njoftoi se Buxheti 2026 parashikon një rishpërndarje fondesh, duke prioritarizuar bashkitë që, ndonëse modeste në sipërfaqe, paraqesin risk të lartë përmbytjesh.
“Viti 2026 na gjen me një rishpërndarje më të drejtë të buxhetit. Bashki si Saranda, Delvina apo Finiqi, konsiderohen zona me risk dhe praktikisht duhet të kenë një mbështetje financiare më domethënëse për infrastrukturën parandaluese,” deklaroi Vengu.
Autoritetet konfirmuan se mjetet dhe ekipet do të mbeten në terren deri në rehabilitimin e plotë të argjinaturës dhe normalizimin e situatës.
