Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur një komentuesi në rrjetet sociale, i cili i tha se ka konsumuar verë 33 mijë euro.

Rama deklaroi se këtë nuk ka si e provon, teksa shtoi se është një akuzë nga këneta.

“Ku ma pe mua këtë shishe? Unë po them ti e pi 37 mijë euro? Si ma provon ti? Apo unë dua ta them. Hajde muhabet hajde. Pashë që ishin marrë shumë në fakt dhe me atë që thashë unë me mosngrënien. Unë nuk thashë se nuk ka bukë dy ditë se nuk kam çfarë ha. Nuk e kisha në atë sens. Por këneta, kënetë, e keni parasysh. Unë e bëj këtë gjë për arsye se, agjërimi, jo si besimtar, por për t’u kujdesur për mendjen dhe pastaj për trupin, për të lehtësuar veten nga ngarkesa, është një metodë den baba den. Nuk lidhet thjesht me besimin dhe besimtarët. Abstemimi nga ushqimi, duke konsumuar ujë, bën që të fillojë një pastrim i qelizave dhe të rritet qartësia mendore. Efekt tjetër është edhe mbajtja në kontroll e peshës. 24 orëshi, darkë në darkë, ose drekë në drekë. 48 orëshi është akoma më mirë, thellon pastrimin”, theksoi ai