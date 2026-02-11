Zëdhënësi i Policisë së Tiranës, Gent Mullai theksoi se protestuesit e opozitës kryen një sulm ndaj punonjësve të policisë.
“Gjatë tubimit dje, janë përdorur bomba molotov, lëndë piroteknike dhe sende të forta të drejtim të policisë, si pasojë e sulmit, janë plagosur 16 punonjës policie. Unë them sulm ndaj punonjësve të policisë se bomba molotov janë hedhur drejtpërsëdrejti mbi trupin e punonjësve të policisë. Them diçka që protestuesit kanë hedhur mbi punonjësit e policisë, kryesisht te Parlamenti. Për të përcaktuar nëse janë akte të organizuara, është ngritur një grup hetimor nga policia Tiranë dhe Prokuroria Tiranë, e cila do të hetojë se çfarë ka ndodhur gjatë tubimit të djeshëm“, u shpreh zëdhënësi.
I pyetur për procedimin ndaj deputetit Belind Këlliçi, edhe pse ky i fundit ndodhet në SHBA, zëdhënësi pretendoi se ai është vënë nën hetim jo për dhunë ndaj punonjësve të policisë por për organizim të tubimit.
“Nuk është lapsus, zoti Këlliçi nuk është proceduar për kundërshtim të punonjësve të policisë por për organizim të tubimit. Policia ka pasur informacionin e nevojshëm dhe janë referuar materialet në Prokurori Tiranë. Pasi kanë mbaruar fjalimet te tubimi para kryeministrisë, kanë filluar aktet e dhunës. Policia është treguar e përmbajtur. I ka bërë thirrje që të distancohet nga aktet e dhunës. Gazi lotsjellës është përdorur para parlamentit pasi sulmi ka qenë me intensitet të lartë para punonjësve të policisë”, tha ai.
