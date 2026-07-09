Venezuela i ka kërkuar zyrtarisht Mbretit Charles III kthimin e rezervave të arit të depozituara në Bankën e Anglisë, me argumentin se fondet nevojiten për përballimin e pasojave të tërmeteve shkatërruese të 24 qershorit.
Presidentja e përkohshme, Delcy Rodríguez, bëri të ditur se i ka dërguar një letër monarkut britanik, ku kërkon lirimin e arit, duke theksuar se ai i përket popullit venezuelan dhe duhet të përdoret për rindërtimin e zonave të goditura. Ajo kërkoi gjithashtu heqjen e sanksioneve dhe zhbllokimin e aseteve të Venezuelës që mbahen jashtë vendit, duke theksuar se këto fonde do të investohen për strehimin e familjeve të prekura, krijimin e vendeve të punës, arsimin dhe shërbimet sociale.
Rodríguez njoftoi se ka zhvilluar bisedime edhe me drejtoreshën e Fondit Monetar Ndërkombëtar për lirimin e burimeve financiare të bllokuara. Kërkesa vjen në një kohë kur Venezuela po përballet me pasojat e rënda të dy tërmeteve që goditën vendin në fund të muajit qershor.
Bilanci paraprak flet për mijëra viktima e të plagosur, ndërsa ekipet e kërkim-shpëtimit vijojnë punën në zonat më të prekura për të gjetur të mbijetuar dhe për t’u ardhur në ndihmë banorëve. Autoritetet kanë ngritur qendra të përkohshme strehimi dhe po shpërndajnë ushqime, ujë dhe ndihma mjekësore për familjet e prekura.
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