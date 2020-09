Çdo ditë nga një punë. Ekipi i terrenit në Bashkinë e Tiranës është kujdesur që dyrrotakët e kryeqytetit jo vetëm të kenë korsitë e tyre dhe të ecin të sigurtë, por të kenë edhe vendet e tyre të parkimit.

Parkimi i biçikletës tani jo vetëm që nuk do të jetë me stres për pedaluesit, por me stacionet e reja shumëngjyrëshe do bëjnë që të shktohen më shumë çiklistët në Tiranë.

Kryebashkiaku Veliaj ka postuar disa foto, ku përbri tyre shkruan: “Mirëmëngjes Tira🚲na!

Stacionet e reja të biçikletave me ylbere ngjyrash na ftojnë për të shijuar pedalimin në turin e kryeqytetit. 🚵😍🎨”.

Vend-parkime të reja për biçikleta janë shtuar edhe në këto zona të Tiranës:

-Komuna e Parisit

-Urani Pano

-Stadiumi Dinamo