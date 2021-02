Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi i ka ftuar të bëjnë detyrën e të vendosin gjobë në rast se kontatojnë shkelje. Por jo vetëm kaq. Ajo i ka ftuar që fillimisht të merren me luftimin e bandave dhe të kriminelëve.

Policia i thotë që nuk lejohet që të bëhen të tilla organizimi me 10 veta ndërsa Kryemadhi i drejtohet duke i thënë që të mos sillen si ushtarë të Taulant Ballës.

Kryemadhi: Po nuk jemi 10 veta ne këtu, jemi 7 veta. Në kafe lejohet me pi kafe, pse nuk erdhët kur ishim live. Vendosni gjobën dhe merremi në gjykatë. Meruni me bandat, kriminelët dhe me ata që përplasin makinat. Mos u bëni ushtarë, as të Taulantit as të këlyshave të Taulantit. Vazhdoni vendosni gjobat.

g.kosovari